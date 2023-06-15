Передавав окупантам локації Сил оборони на Донеччині: колаборанта засудили до 13 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Колаборанта з Донеччини, який під виглядом переселенця ховався на заході України засудили до 13 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Як зазначається, поплічником агресора виявився мешканець Донеччини, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами.
На початку повномасштабного вторгнення росії він передавав ворогу локації Сил оборони на Лиманському напрямку. Отриману розвідінформацію він передавав через "зв’язкового" – бойовика терористичної організації "днр", який перебував на тимчасово захопленій частині регіону. Для комунікації використовували російські соцмережі і месенджери.
Однак, після звільнення регіону від російських загарбників інформатор вирішив втекти на Львівщину, де як переселенець хотів "заховатися" серед місцевих жителів.
У ході розслідування стало відомо, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами. Зокрема, щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали наприкінці грудня минулого року.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив йому 13 років позбавлення волі.
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