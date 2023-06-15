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Передавал оккупантам локации Сил обороны в Донецкой области: коллаборанта приговорили к 13 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 839939 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Коллаборациониста из Донецкой области, который под видом переселенца скрывался на западе Украины приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Передавал оккупантам локации Сил обороны в Донецкой области: коллаборанта приговорили к 13 годам лишения свободы

Детали

Как отмечается, соратником агрессора оказался житель Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения пошел на сотрудничество с оккупантами.

В начале полномасштабного вторжения россии он передавал врагу локации Сил обороны на Лиманском направлении. Полученную развединформацию он передавал через "связного" – боевика террористической организации "днр", который находился на временно захваченной части региона. Для коммуникации использовали российские соцсети и мессенджеры.

Однако, после освобождения региона от российских захватчиков информатор решил сбежать на Львовщину, где как переселенец хотел "спрятаться" среди местных жителей.

В ходе расследования стало известно, что фигурант планировал возобновить свои контакты с оккупантами. В частности, чтобы передавать им разведданные уже с территории западного региона Украины.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в конце декабря прошлого года.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), и назначил ему 13 лет лишения свободы.

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