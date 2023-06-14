Викрито та затримано одного з "топменеджерів" окупаційної "залізниці рф" у Куп’янську
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Колишній співробітник регіональної філії Укрзалізниці під час тимчасової окупації міста Куп’янськ добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, "топчиновника" викрили та відправили під варту, передає УНН.
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Чоловік погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками «Купянской железной дороги». Торік у липні він обійняв посаду «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» в окупаційній залізниці.
Він здійснював контроль та організацію інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, організовував проведення комплексних перевірок з комерційної роботи станцій підприємства і контролював усунення виявлених недоліків, здійснював поточне керівництво з виконання планових завдань щодо питань забезпечення збереження вантажів.
Правоохоронці викрили чоловіка. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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