Разоблачен и задержан один из "топ-менеджеров" оккупационной "железной дороги рф" в Купянске
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Бывший сотрудник регионального филиала Укрзализныци во время временной оккупации города Купянск добровольно пошел на сотрудничество с оккупационными властями. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, "топ-чиновника" разоблачили и отправили под стражу, передает УНН.
Детали
Мужчина согласился трудоустроиться в созданную российскими захватчиками «Купянскую железную дорогу». В июле прошлого года он занял должность «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» в оккупационной железной дороге.
Он осуществлял контроль и организацию инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, организовывал проведение комплексных проверок по коммерческой работе станций предприятия и контролировал устранение выявленных недостатков, осуществлял текущее руководство по выполнению плановых заданий по вопросам обеспечения сохранности грузов.
Правоохранители разоблачили мужчину. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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