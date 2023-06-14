Разоблачен и задержан один из "топ-менеджеров" оккупационной "железной дороги рф" в Купянске

Детали

Мужчина согласился трудоустроиться в созданную российскими захватчиками «Купянскую железную дорогу». В июле прошлого года он занял должность «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» в оккупационной железной дороге.

Он осуществлял контроль и организацию инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, организовывал проведение комплексных проверок по коммерческой работе станций предприятия и контролировал устранение выявленных недостатков, осуществлял текущее руководство по выполнению плановых заданий по вопросам обеспечения сохранности грузов.

Правоохранители разоблачили мужчину. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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