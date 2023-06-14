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Хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу: у лавах ЗСУ виявили "крота"

Київ • УНН

 • 963392 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію і викрити ще одного агента головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру), який хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу, передає УНН із посиланням на СБУ.

Хотів "злити" рашистам напрямки українського контрнаступу: у лавах ЗСУ виявили "крота"

Деталі

У СБУ повідомили, що зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав «термінове» завдання від свого «куратора» – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.

Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

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Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Проте, за даними СБУ, російського агента вчасно викрили, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

Додамо

За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру.

Згодом зрадника вивели на прямий «зв’язок» з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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