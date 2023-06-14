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Хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления: в рядах ВСУ обнаружили "крота"

Киев • УНН

 • 963392 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На Днепропетровщине правоохранители провели многоэтапную спецоперацию и разоблачили еще одного агента главного управления генштаба вс рф (более известного как гру), который хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления: в рядах ВСУ обнаружили "крота"

Детали

В СБУ сообщили, что злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения рф вступил в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

По указанию агрессора фигурант собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.

Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил «срочное» задание от своего «куратора» – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов.

Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений.

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Кроме того, он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Однако, по данным СБУ, российского агента вовремя разоблачили, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания.

Добавим

По данным следствия, фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения группировки.

Впоследствии предателя вывели на прямую «связь с российской военной разведкой». Для коммуникации использовали мессенджер Телеграмм.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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