Хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления: в рядах ВСУ обнаружили "крота"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На Днепропетровщине правоохранители провели многоэтапную спецоперацию и разоблачили еще одного агента главного управления генштаба вс рф (более известного как гру), который хотел "слить" рашистам направления украинского контрнаступления, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В СБУ сообщили, что злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения рф вступил в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.
По данным следствия, в конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.
По указанию агрессора фигурант собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.
Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил «срочное» задание от своего «куратора» – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов.
Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений.
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Кроме того, он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.
Однако, по данным СБУ, российского агента вовремя разоблачили, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания.
Добавим
По данным следствия, фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения группировки.
Впоследствии предателя вывели на прямую «связь с российской военной разведкой». Для коммуникации использовали мессенджер Телеграмм.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.