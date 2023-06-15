Передавал информацию о позициях ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала агента фсб

Детали

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. У задержанного изъяли мобильный телефон с подготовленными к «отправке» фсб рф файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.

"Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Развединформация нужна была захватчикам для осуществления массированных ударов из российских зенитно-ракетных комплексов С-300 по районам сосредоточения подразделений Вооруженных Сил Украины", говорится в сообщении СБУ.

По данным следователей, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области.

В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб через запрещенную соцсеть «Одноклассники».

В СБУ заявляют, что по указанию российской спецслужбы задержанный лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения Сил обороны вблизи линии соприкосновения.

Дополнение

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение, подчеркнули в СБУ.

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