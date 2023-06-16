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Снимали фейки по заказу росТВ: двум одесситам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 988282 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. СБУ сообщили о подозрении двум одесситам, которые создавали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре по заказу российского телевидения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Снимали фейки по заказу росТВ: двум одесситам сообщили о подозрении

Детали

Один из подозреваемых ранее работал оператором Одесского государственного телевидения, но после вторжения россии начал сотрудничество с российским телеканалом "рен-тв". По данным следствия, по заказу пропагандистов мужчина снял провокационное видео о мобилизации в Украине. За полученную плату в размере 8 тысяч гривен, он пригласил своего знакомого, чтобы тот выступил в роли "военкома" местного центра комплектования.

Вдвоем они отсняли видео, где "военком" рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Этот фейковый материал был показан на российском канале "рен-тв" и далее распространялся на многих пропагандистских информационных ресурсах, включая крупные федеральные телеканалы.

Экспертиза видео, осуществленная по инициативе СБУ, подтвердила преступную природу действий злоумышленников. Также проводится проверка относительно привлечения оператора к созданию фейковых сюжетов, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Расследование показало, что после увольнения с государственного телевидения, мужчина работал в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований".

Он активно поддерживал оккупантов и оправдывал их военные преступления в своих социальных сетях. Это привлекло внимание кремлевских пропагандистов, которые связались с ним для дальнейшего сотрудничества.

Во время обысков, которые провела СБУ, были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, профессиональное видеосъемочное оборудование и электронные устройства с доказательствами незаконной деятельности, а также черновые записи и актерский реквизит, такой как военная форма и средства гримирования.

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении согласно части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, за что им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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