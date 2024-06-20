Знешкоджено потужну нарколабораторію: правоохоронці вилучили на Чернігівщині наркоречовини на суму понад 150 млн грн
Київ • УНН
Співробітники правоохоронних органів вилучили понад 80 кг наркотичних речовин на суму понад 150 мільйонів гривень з потужної нарколабораторії на сільськогосподарській базі в Чернігівській області, пов'язаної з Міжнародним наркосиндикатом.
У Чернігівській області зупинено роботу нарколаборатоії на сільськогосподарській базі; вилучено понад 80 кг наркотичних речовин, які не були реалізовані. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Правоохоронці припинили діяльність потужної нарколабораторії на Чернігівщині
Згідно з офіційною інформацією, слідчими було вилучено з приміщення нарколабораторії понад 80 кг наркотичних речовин, загальна вартість яких перевищує 150 млн грн.
Деталі
Нарколабораторія у Чернігівській області була пов'язана з міжнародним наркосиндикатом, очільники якого перебувають за кордоном. Наркоділки найняли місцевого мешканця, який знайшов приміщення на сільськогосподарській базі та облаштував там лабораторію.
Протягом травня-червня 2024 року до лабораторії було завезено необхідне обладнання та велику кількість хімічних речовин для виготовлення наркотиків.
За вказівкою кураторів з наркосиндикату, чоловік найняв трьох хіміків, які мали виготовляти мефедрон, солі, МДМА тощо.
Протягом кількох тижнів "працівники" лабораторії виготовляли наркотичні засоби, однак не встигли їх реалізувати.
Наразі затримали організатора та трьох хіміків. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
На Полтавщині ліквідували потужний канал збуту наркотиків: до діяльності злочинної групи можуть бути причетні правоохоронці04.06.24, 16:35 • 28687 переглядiв