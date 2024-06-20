Киев • УНН
Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 80 кг наркотических веществ на сумму более 150 миллионов гривен из мощной нарколаборатории на сельскохозяйственной базе в Черниговской области, связанной с Международным наркосиндикатом.
В Черниговской области остановлена работа нарколаборатоии на сельскохозяйственной базе; изъято более 80 кг наркотических веществ, которые не были реализованы. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Генерального прокурора.
Правоохранители пресекли деятельность мощной нарколаборатории на Черниговщине
Согласно официальной информации, следователями было изъято из помещения нарколаборатории более 80 кг наркотических веществ, общая стоимость которых превышает 150 млн грн.
детали
Нарколаборатория в Черниговской области была связана с международным наркосиндикатом, руководители которого находятся за границей. Наркодельцы наняли местного жителя, который нашел помещение на сельскохозяйственной базе и обустроил там лабораторию.
В течение мая-июня 2024 года в лабораторию было завезено необходимое оборудование и большое количество химических веществ для изготовления наркотиков.
По указанию кураторов из наркосиндиката, мужчина нанял трех химиков, которые должны были изготавливать мефедрон, соли, МДМА и тому подобное.
В течение нескольких недель "работники" лаборатории изготавливали наркотические средства, однако не успели их реализовать.
Сейчас задержали организатора и трех химиков. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители4 июня 2024, 13:35 • 28337 просмотров