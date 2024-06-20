В Черниговской области остановлена работа нарколаборатоии на сельскохозяйственной базе; изъято более 80 кг наркотических веществ, которые не были реализованы. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Генерального прокурора.

Правоохранители пресекли деятельность мощной нарколаборатории на Черниговщине - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, следователями было изъято из помещения нарколаборатории более 80 кг наркотических веществ, общая стоимость которых превышает 150 млн грн.

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Нарколаборатория в Черниговской области была связана с международным наркосиндикатом, руководители которого находятся за границей. Наркодельцы наняли местного жителя, который нашел помещение на сельскохозяйственной базе и обустроил там лабораторию.

В течение мая-июня 2024 года в лабораторию было завезено необходимое оборудование и большое количество химических веществ для изготовления наркотиков.

По указанию кураторов из наркосиндиката, мужчина нанял трех химиков, которые должны были изготавливать мефедрон, соли, МДМА и тому подобное.

В течение нескольких недель "работники" лаборатории изготавливали наркотические средства, однако не успели их реализовать.

Сейчас задержали организатора и трех химиков. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

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