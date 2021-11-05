Зміни у РНБО: кого Зеленський увів до складу

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 49848 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 89819 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 82842 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 80804 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 90609 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 68351 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 64391 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 139044 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85219 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 242397 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
88%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 14715 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 16389 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 13367 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 11932 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 16507 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 106859 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 139052 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 242402 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 416251 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 406781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20822 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26767 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27544 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 29189 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79337 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Зміни у РНБО: кого Зеленський увів до складу

Київ • УНН

 • 26602 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Зміни у РНБО: кого Зеленський увів до складу

Цитата

"... увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:

Рябікіна Павла Борисовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлію Анатоліївну - першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України;

затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - міністра оборони України", - йдеться в указі №569/2021.

Додамо

Крім того, Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олексія Любченка, Андрія Тарана, Олега Уруського, які втратили свої посади у Кабміні.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резнікова вивели зі складу делегації у ТКГ - Зеленський підписав указ

Нагадаємо

4 листопада Рада підтримала призначення нових членів Кабінету Міністрів:

• Юлії Свириденко — на посаду Першої віцепрем'єр-міністерки — Міністерки економіки України.
• Ірини Верещук — на посаду Віцепрем'єр-міністерки — Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
• Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
• Олексія Резнікова - на посаду міністра оборони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60