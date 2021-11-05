Зміни у РНБО: кого Зеленський увів до складу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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"... увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:
Рябікіна Павла Борисовича - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
Свириденко Юлію Анатоліївну - першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України;
затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - міністра оборони України", - йдеться в указі №569/2021.
Додамо
Крім того, Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олексія Любченка, Андрія Тарана, Олега Уруського, які втратили свої посади у Кабміні.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Нагадаємо
4 листопада Рада підтримала призначення нових членів Кабінету Міністрів:
• Юлії Свириденко — на посаду Першої віцепрем'єр-міністерки — Міністерки економіки України.
• Ірини Верещук — на посаду Віцепрем'єр-міністерки — Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
• Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
• Олексія Резнікова - на посаду міністра оборони.