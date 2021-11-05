Изменения в СНБО: кого Зеленский ввел в состав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Цитата
"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
Рябикина Павла Борисовича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Свириденко Юлию Анатольевну - первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины;
утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - министра обороны Украины", - говорится в указе №569/2021.
Добавим
Кроме того, Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Любченко, Андрея Тарана, Олега Уруского, которые потеряли свои должности в Кабмине.
Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Напомним
4 Ноября Рада поддержала назначение новых членов Кабинета Министров:
* Юлии Свириденко — на должность Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины.
* Ирины Верещук — на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
* Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
* Алексея Резникова - на должность министра обороны.