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Резнікова вивели зі складу делегації у ТКГ - Зеленський підписав указ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, який днями очолив Міноборони, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Резнікова вивели зі складу делегації у ТКГ - Зеленський підписав указ

Деталі

"... вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - йдеться в указі №568/2021.

Також Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнення

Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

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