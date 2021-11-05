Резнікова вивели зі складу делегації у ТКГ - Зеленський підписав указ

Деталі

"... вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - йдеться в указі №568/2021.

Також Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнення

Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.