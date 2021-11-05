Резнікова вивели зі складу делегації у ТКГ - Зеленський підписав указ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, який днями очолив Міноборони, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
"... вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - йдеться в указі №568/2021.
Також Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.