Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, который на днях возглавил Минобороны, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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"... вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в указе №568/2021.
Также Зеленский временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Дополнение
Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.