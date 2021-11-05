Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ

Детали

"... вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в указе №568/2021.

Также Зеленский временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.