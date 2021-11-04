Резніков заявив, що у Міноборони будуть кадрові зміни

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“Всі кадрові зміни в Збройних силах будуть однозначно погоджуватися із взаємодії та комунікації з Валерієм Залужним... Кадрову політику будемо разом впроваджувати. Кадрові зміни в Міністерстві оборони думаю мають місце і будуть”, — сказав Резніков.

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Він зазначив, що зараз не буде озвучувати жодних прізвищ.

“Тому що я хочу поспілкуватися з кожною людиною хто має відповідальну посаду, зрозуміти, що вона робить, що в них не виходить, що заважало, перешкоджало і я відчую чи нам далі по дорозі, чи потрібно буде подякувати, потиснути руки і попросити звільнити місце. Це буде зроблено оперативно протягом декількох днів”, — розповів Резніков.

Окрім того, він розповів, що перший його візит буде в зону проведення ООС разом з головнокомандуючим.

“А потім по бригадно, по всіх видах Збройних Сил і Вінницю, й в Одесу, Закарпаття... Там є декілька нюансів, потрібно мотивувати людей продовжувати контракт — це дуже важливо. У нас дуже високий відсоток людей, які не продовжують контракт. Тобто Україна вкладає в них кошти, вчить. Вони прослужили 6 місяців, а далі немає продовження. Тобто немає далі мотивації. Нею може бути житлова програма, грошове забезпечення, справедливий кар’єрний ріст”, — сказав Резніков.

Доповнення

Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.