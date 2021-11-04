Резников заявил, что в Минобороны будут кадровые изменения

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“Все кадровые изменения в Вооруженных силах будут однозначно соглашаться по взаимодействию и коммуникации с Валерием Залужным. Кадровую политику будем вместе внедрять. Кадровые изменения в Министерстве обороны думаю имеют место и будут”, — сказал Резников.

Детали

Он отметил, что сейчас не будет озвучивать никаких фамилий.

“Потому что я хочу пообщаться с каждым человеком кто имеет ответственную должность, понять, что он делает, что у них не получается, что мешало, препятствовало и я почувствую по дороге ли нам дальше по дороге, нужно будет поблагодарить, пожать руки и попросить освободить место. Это будет сделано оперативно в течение нескольких дней”, — рассказал Резников.

Кроме того, он рассказал, что первый его визит будет в зону проведения ООС вместе с главнокомандующим.

“А затем по бригадно, по всем видам Вооруженных Сил и Винницу, и в Одессу, Закарпатье. Там есть несколько нюансов, нужно мотивировать людей продлевать контракт — это очень важно. У нас очень высокий процент людей, которые не продлевают контракт. То есть Украина вкладывает в них средства, учит. Они прослужили 6 месяцев, а дальше нет продолжения. То есть нет дальше мотивации. Ею может быть жилищная программа, денежное обеспечение, справедливый карьерный рост”, — сказал Резников.

Дополнение

Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.