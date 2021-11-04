Призначення чотирьох міністрів та середній палець Лероса - фоторепортаж із Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада сьогодні призначила чотирьох міністрів, зокрема крісло міністра оборони отримав Олексій Резніков, а віце-прем’єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала Ірина Верещук. Як усе це відбувалось - дивіться у фоторепортажі УНН.
Деталі
Парламент підтримав призначення нових членів Кабінету Міністрів:
• Юлії Свириденко — на посаду Першої віцепрем'єр-міністерки — Міністерки економіки України.
• Ірини Верещук — на посаду Віцепрем'єр-міністерки — Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
• Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
• Олексія Резнікова - на посаду міністра оборони.
Верещук заявила з трибуни парламенту, що гуманітарна складова - надважлива для реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Проте не обійшлось без скандалів. На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради був присутній Президент Володимир Зеленський для представлення нового міністра оборони.
Виступаючи в парламенті, Гео Лерос звернувся безпосередньо до Глави держави, звинувативши в тому що ОП “клепає” на нього “справу”.
“Ви — головний зрадник у країні”, — сказав нардеп, після чого голова ВР Руслан Стефанчук наказав вимкнути Леросу мікрофон.
Перед тим як піти з трибуни, Лерос встиг показати Зеленському середній палець.
"Слуги народу" вимагають від регламентного комітету дати оцінку словам Лероса про Зеленського.