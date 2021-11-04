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"Слуги народу" вимагають від регламентного комітету дати оцінку словам Лероса про Зеленського

Київ • УНН

 • 25156 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Фракція “Слуга Народу” звернулась до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою “дати оцінку і винести рішення” щодо поведінки нардепа Гео Лероса, який сьогодні виступав в парламенті. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Слуги народу" вимагають від регламентного комітету дати оцінку словам Лероса про Зеленського

Цитата

“Фракція „Слуга Народу“ звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламенської трибуни 4 листопада. Нагадую, під час призначення Олексія Резнікова на посаду Міністра оборони Гео Лерос вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу Президента України. Така поведінка є неприпустимою у сесійній залі парламенту”, — написала Палійчук.

Контекст

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради був присутній Президент Володимир Зеленський для представлення нового міністра оборони.

Виступаючи в парламенті, Гео Лерос звернувся безпосередньо до Глави держави, звинувативши в тому що ОП “клепає” на нього “справу”.

“Ви — головний зрадник у країні”, — сказав нардеп, після чого голова ВР Руслан Стефанчук наказав вимкнути Леросу мікрофон.

Перед тим як піти з трибуни, Лерос встиг показати Зеленському середній палець.

Додамо

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

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