"Слуги народа" требуют от регламентного комитета дать оценку словам Лероса о Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Фракция “Слуга Народа” обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием “дать оценку и вынести решение” относительно поведения нардепа Гео Лероса, который сегодня выступал в парламенте. Об этом сообщила пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“Фракция „Слуга Народа“ обращается к регламентному комитета Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября. Напоминаю, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента”, — написала Палийчук.
Контекст
На сегодняшнем заседании Верховной Рады присутствовал Президент Владимир Зеленский для представления нового министра обороны.
Выступая в парламенте Гео Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”.
“Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.
Перед тем как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.
Добавим
Ранее сегодня Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.