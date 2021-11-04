Назначение четырех министров и средний палец Лероса - фоторепортаж из Рады

Детали

Парламент поддержал назначение новых членов Кабинета Министров:

* Юлии Свириденко — на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины.

* Ирины Верещук — на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

* Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

* Алексея Резникова - на должность министра обороны.

Верещук заявила с трибуны парламента, что гуманитарная составляющая - сверхважная для реинтеграции временно оккупированных территорий.

Однако не обошлось без скандалов. На сегодняшнем заседании Верховной Рады присутствовал Президент Владимир Зеленский для представления нового министра обороны.

Выступая в парламенте Гео Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”.

“Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.

Перед тем как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.

"Слуги народа" требуют от регламентного комитета дать оценку словам Лероса о Зеленском.