Назначение четырех министров и средний палец Лероса - фоторепортаж из Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада сегодня назначила четырех министров, в частности кресло министра обороны получил Алексей Резников, а вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала Ирина Верещук. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.
Детали
Парламент поддержал назначение новых членов Кабинета Министров:
* Юлии Свириденко — на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины.
* Ирины Верещук — на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
* Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
* Алексея Резникова - на должность министра обороны.
Верещук заявила с трибуны парламента, что гуманитарная составляющая - сверхважная для реинтеграции временно оккупированных территорий.
Однако не обошлось без скандалов. На сегодняшнем заседании Верховной Рады присутствовал Президент Владимир Зеленский для представления нового министра обороны.
Выступая в парламенте Гео Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”.
“Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.
Перед тем как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.
"Слуги народа" требуют от регламентного комитета дать оценку словам Лероса о Зеленском.