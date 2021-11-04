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Верещук: гуманітарна складова - це ключ до реінтеграції тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 16362 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Новопризначений віце-прем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що гуманітарна складова - надважлива для реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це вона заявила з трибуни парламенту, повідомляє УНН.

Верещук: гуманітарна складова - це ключ до реінтеграції тимчасово окупованих територій

Цитата:

“При президентові Зеленському саме людиноцентричність стає фундаментом політики держави стосовно тимчасово окупованих територій. Я глибоко переконана, що гуманітарна складова – це ключ до реінтеграції. У цьому наша м'яка сила”, - повідомила Верещук.

Окрім того, вона наголосила, що інформаційна політика - теж дуже важлива складова.

“З людьми на тимчасово окупованих територіях держава має розмовляти мовою повернення та возз'єднання, мовою підтримки та допомоги. Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані меседжі та наративи. Ми маємо навчитися дивитися очима наших людей, які живуть там”, - наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо

Ірину Верещук призначили віце-прем‘єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України. “За” проголосувало 260 нардепів.

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