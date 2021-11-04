Верещук: гуманитарная составляющая - это ключ к реинтеграции временно оккупированных территорий

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“При президенте Зеленском именно человекоцентричность становится фундаментом политики государства в отношении временно оккупированных территорий. Я глубоко убеждена, что гуманитарная составляющая - это ключ к реинтеграции. В этом наша мягкая сила”, - сообщила Верещук.

Кроме того, она подчеркнула, что информационная политика - тоже очень важная составляющая.

"С людьми на временно оккупированных территориях государство должно разговаривать на языке возвращения и воссоединения, языке поддержки и помощи. Нам нужен более качественный контент, более продуманные месседжи и нарративы. Мы должны научиться смотреть глазами наших людей, которые живут там", - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним

Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" проголосовало 260 нардепов.