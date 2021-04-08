ЗМІ: Zoom дозволив держсектору Росії купувати акаунти без посередників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Державні органи Росії та компанії з державною участю можуть здійснювати прямі купівлі акаунтів у Zoom. Про це пише російське видання “Коммерсант” з посиланням на відповідь компанії, передає УНН.
Раніше сервіс заборонив своїм дистриб’юторам продавати доступ до сервісу онлайн-конференцій російському держсектору.
Цитата:
“Zoom як і раніше має намір обслуговувати клієнтів на російському ринку і в СНД. Ми перебуваємо в процесі розвитку нашого підходу до ринку. Тим часом, нові і вже існуючі користувачі як в державному, так і в приватному секторі можуть запитувати придбання акаунтів Zoom через наш сайт безпосередньо”, - повідомили в компанії.
Деталі
Раніше стало відомо, що дистриб'ютор рішень Zoom в Росії і СНД “РайтКонф” направив партнерам лист, у якому йдеться про заборону продавати доступ до сервісу онлайн-конференцій держустановам і компаніям з державною участю.
Гендиректор компанії “РайтКонф” повідомив, що, ймовірно, Zoom зробить окремий продукт для держсектора.
До слова
Американська Zoom Video Communications, що надає послуги відео-конференц-зв'язку, в IV кварталі 2021 фінансового року збільшила чистий прибуток в 17 разів (до 260,393 млн дол.) на тлі злету попиту в умовах пандемії і самоізоляції.