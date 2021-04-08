ЗМІ: Zoom дозволив держсектору Росії купувати акаунти без посередників

Раніше сервіс заборонив своїм дистриб’юторам продавати доступ до сервісу онлайн-конференцій російському держсектору.

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“Zoom як і раніше має намір обслуговувати клієнтів на російському ринку і в СНД. Ми перебуваємо в процесі розвитку нашого підходу до ринку. Тим часом, нові і вже існуючі користувачі як в державному, так і в приватному секторі можуть запитувати придбання акаунтів Zoom через наш сайт безпосередньо”, - повідомили в компанії.

Деталі

Раніше стало відомо, що дистриб'ютор рішень Zoom в Росії і СНД “РайтКонф” направив партнерам лист, у якому йдеться про заборону продавати доступ до сервісу онлайн-конференцій держустановам і компаніям з державною участю.

Гендиректор компанії “РайтКонф” повідомив, що, ймовірно, Zoom зробить окремий продукт для держсектора.

До слова

Американська Zoom Video Communications, що надає послуги відео-конференц-зв'язку, в IV кварталі 2021 фінансового року збільшила чистий прибуток в 17 разів (до 260,393 млн дол.) на тлі злету попиту в умовах пандемії і самоізоляції.