СМИ: Zoom разрешил госсектору России покупать аккаунты напрямую
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственные органы России и компании с госучастием могут покупать аккаунты в Zoom напрямую. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на ответ компании, передает УНН.
Ранее сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российскому госсектору.
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"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", - сообщили в компании.
Детали
Ранее стало известно, что дистрибьютор решений Zoom в России и СНГ "РайтКонф" направил партнерам письмо, в котором говорится о запрете продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием.
Гендиректор компании "РайтКонф" сообщил, что, вероятно, Zoom сделает отдельный продукт для госсектора.
К слову
Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видео-конференц-связи, в IV квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль в 17 раз (до 260,393 млн долл.) на фоне взлета спроса в условиях пандемии и самоизоляции.