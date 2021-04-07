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Zoom запретили продавать российским государственным учреждениям и госкомпаниям - СМИ

Zoom запретили продавать российским государственным учреждениям и госкомпаниям - СМИ

Киев  •  УНН

 • 31752 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать государственным учреждениям и госкомпаниям в России корпоративную подписку на сервис онлайн-конференций Zoom. Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо компании-дистрибьютора Zoom в России и СНГ "РайтКонф", передает УНН.

Цитата:

"Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ", - говорится в материале издания.

Детали

Издание указывает, что в письме дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам от 31 марта сказано, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил подлинность письма. По его словам, требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ.

"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - добавил топ-менеджер.

Дополнение

Zoom последовал за Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Баумана из-за риска санкций со стороны США, считают эксперты. Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, закупавшие услуги Zoom. Но участники рынка уверены, что западные сервисы смогут заменить отечественные аналоги.

К слову

Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видео-конференц-связи, в IV квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль в 17 раз (до 260,393 млн долл.) на фоне взлета спроса в условиях пандемии и самоизоляции.

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