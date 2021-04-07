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Zoom заборонили продавати російським державним установам і держкомпаніям - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31765 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Американська компанія Zoom Video Communications заборонила своїм дистриб’юторам продавати державним установам і держкомпаніям в Росії корпоративну підписку на сервіс онлайн-конференцій Zoom. Про це пише російська газета “Коммерсант” з посилання на лист компанії-дистриб’ютора Zoom в Росії і СНД “РайтКонф”, передає УНН.

Цитата:

"Zoom Video Communications заборонила своїм дистриб'юторам продавати доступ до сервісу онлайн-конференцій держустановам і держкомпаніям в Росії і СНД", - йдеться у матеріалі видання.

Деталі

Видання вказує, що у листідистриб'ютора рішень Zoom в Росії і СНД "РайтКонф" партнерам від 31 березня сказано, що Zoom Video Communications Inc. відкликає у російського партнера авторизацію на продаж сервісу для держустанов і організацій з державними бенефіціарами. Гендиректор "РайтКонф" Андрій Петренко підтвердив справжність листа. За його словами, вимоги Zoom стосуються не лише РФ, але і країн СНД.

"Зараз ми уточнюємо деталі подальшої роботи, не виключаю, що компанія зробить окремий продукт для держсектора", - додав топ-менеджер.

Доповнення

Zoom послідував за Microsoft, яка відмовилася від поставок софту в МГТУ ім. Баумана через ризик санкцій з боку США, вважають експерти. Постраждати можуть передусім освітні установи, які закуповували послуги Zoom. Але учасники ринку впевнені, що західні сервіси зможуть замінити вітчизняні аналоги.

До слова

Американська Zoom Video Communications, що надає послуги відео-конференц-зв'язку, в IV кварталі 2021 фінансового року збільшила чистий прибуток в 17 разів (до 260,393 млн дол.) на тлі злету попиту в умовах пандемії і самоізоляції.

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