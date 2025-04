ЗМІ: в адміністрації Трампа побоюються того, що він зловживатиме владою

Згідно з цими даними, стурбованість викликана тим, що президент проводить багато часу зі своїм колишнім помічником з національної безпеки Майклом Флінном, а також адвокатом Сідні Пауелл, які пропонують Трампу небезпечні варіанти дій.

Так, Флінн раніше на цьому тижні заявив, що американський лідер має право ввести воєнний стан і задіяти війська, щоб фактично заново провести вибори в штатах, що вагаються, за які йшла запекла боротьба з демократом Джозефом Байденом. Пауелл ж виступила з твердженням, згідно з яким Венесуела, Куба і, ймовірно, Китай мали можливість впливати на електронне обладнання для підрахунку голосів, що використовується в Сполучених Штатах. У зв’язку з цим в Білому домі за участю адвоката обговорювалася можливість видання спеціального виконавчого указу про примусове вилучення машин для голосування і їх вивчення під керівництвом Пауелл.

За словами представника американської адміністрації, коли Трамп “розміщує в Twitter погрози відправити до в’язниці (деяких) політиків і проводить час в розмовах з божевільними конспірологам, які відкрито заявляють про те, що у введенні воєнного стану нічого особливого немає, не можна не почати турбуватися з приводу того, чим все це може закінчитися”.

Раніше в суботу Трамп знову написав на своїй сторінці в Twitter, що Байден, на його думку, програв президентські вибори в США, однак потім результати голосування нібито були змінені через численні вкидання.

He did not win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Do not be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020