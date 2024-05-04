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На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 92479 перегляди

За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, під час яких українські війська відбили численні російські атаки, а противник завдав ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по українських позиціях та населених пунктах.

Упродовж минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку ворог здійснив 11 безуспішних атак.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по росіянах – Генштаб04.05.24, 07:10 • 59652 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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