На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, під час яких українські війська відбили численні російські атаки, а противник завдав ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по українських позиціях та населених пунктах.
Упродовж минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
- На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку ворог здійснив 11 безуспішних атак.
Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по росіянах – Генштаб04.05.24, 07:10 • 59652 перегляди