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На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений на разных участках фронта, во время которых украинские войска отбили многочисленные российские атаки, а противник нанес ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по российским войскам, поразив 13 районов сосредоточения войск и 3 командных пункта противника, а украинские ракетные войска уничтожили 1 командный пункт и 2 российские артиллерийские установки.
У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal
Boeing сталкивается с задержками производства и уменьшением поставок самолетов 787 Dreamliner из-за дефицита теплообменников и пассажирских сидений, вызванного санкциями против России и проблемами в цепочке поставок.
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов
Силы противовоздушной обороны Украины ночью сбили 13 ударных беспилотников и четыре зенитные ракеты, запущенные с территории Белгородской области России.
В России в Хабаровске загорелся торговый центр в Хабаровске
Торговый центр RemiCity в Хабаровске, Россия, загорелся, его крыша горела и образовался видимый столб дыма, что привело к эвакуации около 270 человек.
USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн
USAID объявляет пакет помощи на сумму $60 млн для поддержки украинского сельского хозяйства через новую программу "Урожай", направленную на повышение эффективности производства, устойчивости и конкурентоспособности во время войны, закладывая основу для долгосрочного развития сектора.
Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая
Сегодня, четвертого мая, во многих странах мира поздравляют с профессиональным праздником людей, которые, рискуя своей жизнью, ликвидируют возгорания в различных зданиях и на открытой местности. Считается, что первые специализированные подразделения для тушения огня еще в Древнем Риме создал император Август
Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя
Канадские военные инструкторы моделируют реалистичные боевые сценарии, чтобы научить украинских солдат современной тактике ведения войны в рамках операции UNIFIER для защиты от российского вторжения.
Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми
Трое пропавших серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми вблизи Энсенады, Мексика.
The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву
В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.