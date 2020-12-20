Пандемія: Сербія через спалах COVID-19 обмежила в'їзд у країну на зимові свята, на кордонах затори

Представники сербської діаспори в Європі, яких налічується близько 1,7 млн, традиційно на свята їдуть додому до родичів. Щоб уникнути масового перенесення захворювання, як це було навесні, влада Сербії заборонила в’їзд в країну без негативного ПЛР-тесту або обов’язкової домашньої ізоляції. Обмежувальні заходи однаково стосуються як до громадян Сербії, так і до іноземних громадян. “В’їзд в країну буде дозволений тільки за наявності негативного ПЛР-тесту не старше 48 годин, громадяни, у яких немає тесту, зобов’язані 10 днів перебувати в домашній ізоляції, вони можуть пройти тестування в Сербії, і якщо тест виявиться негативним, то 10-денна ізоляція перестане бути обов’язковою”, — йдеться в заяві кабміну.

З огляду на перспективу збільшення кількості бажаючих зробити ПЛР-тест, влади в 1,5 рази підвищили ціну тестування. Тепер громадянин Сербії зможе пройти тестування за 9 тис. динарів (76 євро). Іноземцям за ПЛР-тест доведеться заплатити 152 євро, що в разі сімейного відпочинку може скласти суму, яку можна порівняти з ціною тижневого перебування на сербських гірськолижних курортах.

Згідно з останніми даними, в Сербії за добу коронавірусом заразилися 3 888 осіб, померло 52, всього через ускладнення після перенесеної інфекції в країні померли 2 632 людини. Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Сербії досягла 296 528. Тестування на наявність коронавірусу за минулі 24 години пройшли 12 578 осіб, до апаратів штучної вентиляції легенів підключені 326 пацієнтів.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Сербії 292 640 випадки захворювання, 2 580 осіб загинули.

У країні з 4 грудня діє заборона на роботу у вихідні дні більшості розважальних і торговельних закладів. Так, з 17:00 п’ятниці до 05:00 понеділка заборонено роботу косметичних салонів, перукарень, фітнес-центрів, спортзалів, спа-центрів і басейнів. При цьому продуктові магазини можуть працювати до 21:00, в тому числі у вихідні. Аптеки, автозаправні станції та послуги доставки їжі можуть працювати цілодобово.

Раніше влада обмежила до п’яти кількість людей, яким дозволено збиратися в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі.