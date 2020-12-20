ЗМІ: нещодавня атака російських хакерів на США могла охопити понад 200 організацій та компаній

Йдеться про атаки через програмне забезпечення фірми SolarWinds. Як заявив співробітник Recorded Future Аллан Ліска, фірма виявила 198 організацій, які були зламані за допомогою оновлення в програмному забезпеченні SolarWinds. За словами ще трьох джерел, хакери зламали не менше 200 організацій, отримали доступ в мережі і намагалися вкрасти дані користувачів.

Співрозмовники агентства не уточнили, які особи стали жертвами атак, проте припустили, що список постраждалих збільшиться в міру продовження розслідування. Мотиви хакерів залишаються невідомими, і поки не ясно, що вони переглядали або вкрали з комп’ютерних мереж, в які проникли, передає Bloomberg.

ЗМІ повідомили про хакерську атаку 13 грудня. За даними The Washington Post, за атакою стоять хакери APT29 або Cozy Bear, яка, за даними газети, працює на російську Службу зовнішньої розвідки. За даними SolarWinds, група російських хакерів упродовж дев’яти місяців шпигувала за компаніями і урядовими установами в США, які користуються послугами компанії. Клієнти завантажили скомпрометоване оновлення програмного забезпечення, яке дозволяло хакерам непомітно шпигувати за підприємствами і відомствами, повідомили в компанії. Кількість клієнтів, у яких могла бути встановлена продукція, що містить уразливість, SolarWinds оцінила в 18 тис.

Після повідомлень про зв’язок атак з Росією прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія тут ні до чого. У російському посольстві у Вашингтоні назвали звинувачення безпідставними.

Також в причетності Росії до атак засумнівався президент США Дональд Трамп. “Росія, Росія, Росія — це першочергове скандування, як тільки що-небудь трапляється”, — зазначив він. За його словами, за атаками також міг стояти Китай. При цьому держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що про участь Росії в кібератаки на системи державних відомств можна сказати “досить чітко”.

Пізніше стало відомо, що адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію в нещодавніх кібератаках.