ЗМІ: нещодавня атака російських хакерів на США могла охопити понад 200 організацій та компаній

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 105330 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 71712 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 73520 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 82259 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 104069 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 127308 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 211600 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214495 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185400 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175129 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 57016 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 74140 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 113505 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 80920 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 110029 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 105377 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 112231 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 258016 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 283754 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 367953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 21538 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 21285 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 23726 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24337 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 114905 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ЗМІ: нещодавня атака російських хакерів на США могла охопити понад 200 організацій та компаній

Київ • УНН

 • 18326 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Щонайменше 200 організацій по всьому світу, в тому числі урядові установи і компанії, були зламані в рамках кібератаки, імовірно здійсненої з Росії, пише агентство Bloomberg з посиланням на компанію Recorded Future, яка спеціалізується на кібербезпеці і три джерела, знайомих з розслідуваннями, пише УНН.

ЗМІ: нещодавня атака російських хакерів на США могла охопити понад 200 організацій та компаній

Йдеться про атаки через програмне забезпечення фірми SolarWinds. Як заявив співробітник Recorded Future Аллан Ліска, фірма виявила 198 організацій, які були зламані за допомогою оновлення в програмному забезпеченні SolarWinds. За словами ще трьох джерел, хакери зламали не менше 200 організацій, отримали доступ в мережі і намагалися вкрасти дані користувачів.

Співрозмовники агентства не уточнили, які особи стали жертвами атак, проте припустили, що список постраждалих збільшиться в міру продовження розслідування. Мотиви хакерів залишаються невідомими, і поки не ясно, що вони переглядали або вкрали з комп’ютерних мереж, в які проникли, передає Bloomberg.

ЗМІ повідомили про хакерську атаку 13 грудня. За даними The Washington Post, за атакою стоять хакери APT29 або Cozy Bear, яка, за даними газети, працює на російську Службу зовнішньої розвідки. За даними SolarWinds, група російських хакерів упродовж дев’яти місяців шпигувала за компаніями і урядовими установами в США, які користуються послугами компанії. Клієнти завантажили скомпрометоване оновлення програмного забезпечення, яке дозволяло хакерам непомітно шпигувати за підприємствами і відомствами, повідомили в компанії. Кількість клієнтів, у яких могла бути встановлена продукція, що містить уразливість, SolarWinds оцінила в 18 тис.

Після повідомлень про зв’язок атак з Росією прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія тут ні до чого. У російському посольстві у Вашингтоні назвали звинувачення безпідставними.

Також в причетності Росії до атак засумнівався президент США Дональд Трамп. “Росія, Росія, Росія — це першочергове скандування, як тільки що-небудь трапляється”, — зазначив він. За його словами, за атаками також міг стояти Китай. При цьому держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що про участь Росії в кібератаки на системи державних відомств можна сказати “досить чітко”.

Пізніше стало відомо, що адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію в нещодавніх кібератаках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76