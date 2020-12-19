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ЗМІ: адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію у нещодавніх кібератаках

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Співробітники Білого дому планували виступити з твердженням про причетність Росії до масштабної хакерської атаки на комп’ютерні системи уряду США, але в останній момент отримали вказівку не публікувати цю заяву. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press, пише УНН.

ЗМІ: адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію у нещодавніх кібератаках

За словами його джерел, “офіційні особи в Білому домі були готові в п’ятницю вдень оприлюднити заяву, в якому Росія звинувачувалася в тому, що зіграла основну роль в кібератаці”. Згадані співробітники “в останній момент” отримали вказівку скасувати публікацію документа. У Білому будинку не пояснили, чому було прийнято таке рішення.

Агентство наводить слова джерела з числа офіційних осіб. “Схоже, що це найгірший випадок хакерської атаки в історії Америки”, — вважає він.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив в суботу, що ЗМІ перебільшили масштаби події. Він не погодився з твердженнями низки видань про те, що за кібератакою могла стояти група працюючих на Москву хакерів, і замість цього допустив, що до неї міг бути причетний Пекін. “Росія, Росія, Росія — це улюблена пісня, коли відбувається що завгодно, оскільки ліберальні ЗМІ здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)”, — вважає Трамп.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of ....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

.... discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Він відзначив у своєму повідомленні акаунти в Twitter директора Національної розвідки США Джона Реткліффа і держсекретаря Майкла Помпео. Керівник зовнішньополітичного відомства США в п’ятницю в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну також прокоментував повідомлення про ці кібератаки. За його версією, до події причетна Росія. “Думаю, в даному випадку ми можемо сказати з упевненістю, що цю діяльність здійснювали росіяни”, — поділився думкою Помпео. Текст інтерв’ю поширила пресслужба Держдепартаменту.

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