ЗМІ: адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію у нещодавніх кібератаках

За словами його джерел, “офіційні особи в Білому домі були готові в п’ятницю вдень оприлюднити заяву, в якому Росія звинувачувалася в тому, що зіграла основну роль в кібератаці”. Згадані співробітники “в останній момент” отримали вказівку скасувати публікацію документа. У Білому будинку не пояснили, чому було прийнято таке рішення.

Агентство наводить слова джерела з числа офіційних осіб. “Схоже, що це найгірший випадок хакерської атаки в історії Америки”, — вважає він.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив в суботу, що ЗМІ перебільшили масштаби події. Він не погодився з твердженнями низки видань про те, що за кібератакою могла стояти група працюючих на Москву хакерів, і замість цього допустив, що до неї міг бути причетний Пекін. “Росія, Росія, Росія — це улюблена пісня, коли відбувається що завгодно, оскільки ліберальні ЗМІ здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)”, — вважає Трамп.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of ....

.... discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

Він відзначив у своєму повідомленні акаунти в Twitter директора Національної розвідки США Джона Реткліффа і держсекретаря Майкла Помпео. Керівник зовнішньополітичного відомства США в п’ятницю в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну також прокоментував повідомлення про ці кібератаки. За його версією, до події причетна Росія. “Думаю, в даному випадку ми можемо сказати з упевненістю, що цю діяльність здійснювали росіяни”, — поділився думкою Помпео. Текст інтерв’ю поширила пресслужба Держдепартаменту.