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СМИ: администрация Трампа отказалась обвинить Россию в недавних кибератаках

Киев • УНН

 • 13679 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сотрудники Белого дома планировали выступить с утверждением о причастности России к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США, но в последний момент получили указание не публиковать данное заявление. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press, пишет УНН.

СМИ: администрация Трампа отказалась обвинить Россию в недавних кибератаках

По словам его источников, “официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке”. Упомянутые сотрудники “в последний момент” получили указание отменить публикацию документа. В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

Агентство приводит слова источника из числа официальных лиц. “Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки”, — полагает он.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин. “Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)”, — считает Трамп.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Он отметил в своем сообщении аккаунты в Twitter директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и госсекретаря Майкла Помпео. Руководитель внешнеполитического ведомства США в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину также прокомментировал сообщения об этих кибератаках. По его версии, к произошедшему причастна Россия. “Думаю, в данном случае мы можем сказать вполне определенно, что эту деятельность осуществляли россияне”, — поделился мнением Помпео. Текст интервью распространила пресс-служба Госдепартамента.

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