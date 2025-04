СМИ: администрация Трампа отказалась обвинить Россию в недавних кибератаках

По словам его источников, “официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке”. Упомянутые сотрудники “в последний момент” получили указание отменить публикацию документа. В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

Агентство приводит слова источника из числа официальных лиц. “Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки”, — полагает он.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин. “Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)”, — считает Трамп.

Он отметил в своем сообщении аккаунты в Twitter директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и госсекретаря Майкла Помпео. Руководитель внешнеполитического ведомства США в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину также прокомментировал сообщения об этих кибератаках. По его версии, к произошедшему причастна Россия. “Думаю, в данном случае мы можем сказать вполне определенно, что эту деятельность осуществляли россияне”, — поделился мнением Помпео. Текст интервью распространила пресс-служба Госдепартамента.