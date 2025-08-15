Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья

Решения Верховного Суда по делам "Мисто Банка" и "Конкорда", находящихся в процессе ликвидации, продемонстрировали противоположные подходы к применению одинаковых норм закона. Если в случае с "Мисто Банком" судьи рассмотрели дело по существу и отказали акционерам в удовлетворении иска, то через два дня по делу "Конкорда" производство закрыли, даже не приступая к рассмотрению. Судья в отставке Александр Ситников в комментарии УНН отметил, что таким образом судьи отступили от собственной практики.

Контекст

28 июля 2025 года Верховный Суд в письменном производстве рассмотрел дело "Мисто Банка" и встал на сторону НБУ и ФГВФО, одновременно признав, что иск акционеров соответствовал требованиям ст. 266-1 Кодекса административного судопроизводства. Через два дня, 30 июля, та же коллегия судей в аналогичном кейсе "Конкорда" без оценки дела по существу пришла к противоположному выводу – иск акционеров банка не соответствует требованиям ст. 266-1 КАС. В обоих делах применялась одна и та же норма права, однако ее толкование оказалось диаметрально разным. В случае "Конкорда" суд заявил, что удовлетворение иска не восстановит прав акционера и противоречит закону, фактически лишив его права на рассмотрение в любом суде, в случае же "Мисто Банка" суд счел иск соответствующим требованиям закона. При том, что в обоих случаях акционеры банков, находящихся в процессе ликвидации, требовали отмены решений Национального банка о выводе финучреждений с рынка.

Стоит отметить, что в рассмотрении обоих дел принимал участие один и тот же судья - Семен Стеценко. В деле "Конкорда", которое рассматривалось после дела "Мисто Банка", он еще и был судьей-докладчиком.

По мнению соучредителя АО "АКБ "Конкорд" Елены Соседки, такая непоследовательность и игнорирование собственной практики Верховного Суда свидетельствуют о предвзятости коллегии.

Детали

По словам судьи в отставке Александра Ситникова, решения по этим двум делам имеют разный характер. Но по делу "Конкорда", которое рассматривалось на два дня позже, судьи отступили от своей практики. Кейс "Мисто Банка" был рассмотрен по существу, и акционерам отказали в удовлетворении требований, а решения судов предыдущих инстанций отменили. В ситуации же с "Конкордом" судьи даже не рассматривали дело по существу, а сразу закрыли производство, применив нормы специального законодательства. Вместе с тем, по словам судьи в отставке, нет такого основания для закрытия производства по делу в Кодексе административного судопроизводства, по которому закрыли производство по кейсу "Конкорда".

Возможно, в первом случае Верховный суд и не обратил внимания на указанные обстоятельства, поэтому такая ситуация. Странно то, что оно было вынесено разными коллегиями, однако в этих коллегиях был один и тот же судья. И судья, который принимал решение по "Мисто Банку" не высказал отдельного мнения, подписывая решение. А когда он уже был докладчиком по своему делу, он применил совсем другую правовую позицию - отметил Ситников.

Судья в отставке отметил, что такое разночтение законодательных норм в практике Верховного Суда наблюдается уже длительное время.

Действительно они постановили совершенно противоположные решения - добавил Ситников.

В то же время судья в отставке обратил внимание на то, что государство, начиная с 2019 года, пытается ограничить акционерам банков доступ к правосудию. В частности, был изменен порядок доказывания, а также ограничена возможность обращения в суд.

Кстати, интересно то, что в деле "Конкорд", там (в решении ВС – ред.) еще и в качестве источника права указывается директива Европейского Союза. И тут под вопросом еще у нас, мы только ассоциированные члены Европейского Союза, поэтому директивы на нас не распространяются в полном объеме. Тут еще и есть нарушения, будем говорить, норм о социальном праве и относительно работы и законности применения директив. То есть, в принципе, я бы сказал так, что непоследовательность в действиях Верховного Суда есть, и это очевидная непоследовательность - подчеркнул Ситников.

В целом, по мнению судьи в отставке, разночтения правовых норм не способствуют единству судебной практики, поэтому точку в таких ситуациях должна поставить Большая Палата Верховного Суда. "Потому что два равноценных решения существуют сейчас. И поэтому у судьи есть вопрос, как мне в следующий раз поступить: рассмотреть по существу дело, или закрыть, как закрыли во втором случае (банка "Конкорд" - ред.). Два равнозначных решения. Если, например, Стеценко, докладчик, отправил бы свое дело в палату, или написал бы отдельное мнение в том решении, то последовательность его действий была бы более четкая", - резюмировал Ситников.

Добавим

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.