Ексклюзив
08:34 • 400 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 32362 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 64798 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 31956 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 139060 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 167524 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 86619 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 86558 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 81202 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 183964 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 52708 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 17751 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 66089 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 29849 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 29754 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 10189 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 139060 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 193775 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 167526 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 96629 перегляди
УНН Lite
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Верховний Суд у справах "Місто Банку" та "Конкорду" продемонстрував протилежні підходи, застосовуючи однакові норми закону. Екссуддя Олександр Ситников зазначив, що судді відступили від власної практики.

Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя

Рішення Верховного Суду у справах "Місто Банку" та "Конкорду", які перебувають у процесі ліквідації, продемонстрували протилежні підходи до застосування однакових норм закону. Якщо у випадку з "Місто Банком" судді розглянули справу по суті та відмовили акціонерам у задоволенні позову, то за два дні у справі "Конкорду" провадження закрили, навіть не вдаючись до розгляду. Суддя у відставці Олександр Ситников у коментарі УНН зазначив, що таким чином судді відступили від власної практики. 

Контекст

28 липня 2025 року Верховний Суд у письмовому провадженні розглянув справу "Місто Банку" та став на бік НБУ і ФГВФО, водночас визнавши, що позов акціонерів відповідав вимогам ст. 266-1 Кодексу адміністративного судочинства. Через два дні, 30 липня, та колегія суддів у аналогічномукейсі "Конкорду" без оцінки справи по суті дійшла протилежного висновку – позов акціонерів банку не відповідає вимогам ст. 266-1 КАС. В обох справах застосовувалася одна й таж норма права, проте її тлумачення виявилося діаметрально різним. У випадку "Конкорду" суд заявив, що задоволення позову не відновить прав акціонера і суперечить закону, фактично позбавивши його права на розгляд у будь-якому суді, у випадку ж "Місто Банку" суд вважав позов таким, що відповідає вимогам закону. При тому, що у обох випадках акціонери банків, що перебувають у процесі ліквідації вимагали скасування рішень Національного банку про виведення фінустанов з ринку.

Варто зауважити, що у розгляді обох справ брав участь один і той самий суддя - Семен Стеценко. У справі "Конкорду", яка розглядалась після справи "Місто Банку" він ще й був суддею-доповідачем.

На думку співзасновниці АТ "АКБ "Конкорд" Олени Сосєдки, така непослідовність та ігнорування власної практики Верховного Суду свідчать про упередженість колегії.

Деталі

За словами судді у відставці Олександра Ситникова, рішення у цих двох справах мають різний характер. Але у справі "Конкорду", яка розглядалася на два дні пізніше судді відступили від своєї практики. Кейс "Місто Банку" був розглянутий по суті і акціонерам відмовили у задоволенні вимог, а рішення судів попередніх інстанцій скасували. У ситуації ж з "Конкордом" судді навіть не розглядали справу по суті, а відразу закрили провадження, застосувавши норми спеціального законодавства. Разом з тим, за словами судді у відставці, немає такої підстави для закриття провадження по справі в Кодексі адміністративного судочинства за якою закрили провадження по кейсу "Конкорду".

Можливо, в першому випадку Верховний суд і не звернув уваги на вказані обставини, тому така ситуація. Дивно те, що воно було винесене різними колегіями, однак в цих колегіях був один і той же суддя. І суддя, який приймав рішення по "Місто Банку" не висловив окремої думки, підписуючи рішення. А коли він вже був доповідачем по своїй справі, він застосував зовсім іншу правову позицію

- зазначив Ситников.

Суддя у відставці зазначив, що таке різночитання законодавчих норм у практиці Верховного Суду спостерігається вже тривалий час.

Дійсно вони постановили зовсім протилежні рішення

- додав Ситников.

Водночас суддя у відставці звернув увагу на те, що держава, починаючи з 2019 року, намагається обмежити акціонерам банків доступ до правосуддя. Зокрема, був змінений порядок доказування, а також обмежила можливість звернення до суду.

До речі, цікаво те, що у справі "Конкорд", там (у рішенні ВС – ред.) ще і в якості джерела права вказується директива Європейського Союзу. І тут під питанням ще у нас, ми тільки асоційовані члени Європейського Союзу, тому директиви на нас не розповсюджуються в повному обсязі. Тут ще і є порушення, будемо казати, норм про соціальне право і щодо роботи і законності застосування директив. Тобто, в принципі, я би сказав так, що непослідовність в діях Верховного Суду є, і це очевидна непослідовність

- наголосив Ситников.

Загалом, на думку судді у відставці, різночитання правових норм не сприяють єдності судової практики, тому крапку у таких ситуаціях повинна поставити Велика Палата Верховного Суду. "Тому що два рівноцінних рішення існують зараз. І тому у судді є питання, як мені в наступному разі поступити: розглянути по суті справу, чи закрити, як закрили у другому випадку (банку "Конкорд" - ред.). Два рівнозначні рішення. Якщо, наприклад, Стеценко, доповідач, відправив би свою справу до палати, або написав би окрему думку в тому рішенні, то послідовність його дій була б більш чітка", - резюмував Ситников.

Додамо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

