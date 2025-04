Зеленський: спецпредставник США з питань України - має бути повернений

“У якийсь момент ми, на жаль, втратили спецпредставника по Україні у США Курта Волкера, він робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією і знав усю інформацію не з чуток”, — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що: “Я вважаю, що втрачена позиція, але такий спецпредставник або такий орган повинен бути. Дуже важливо — обрати таку людину, яка здійснюватиме потрібні кроки, яка розуміє українську ментальність. Важливо не помилитися в цьому кадровому питанні. Тут Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він — практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов’язані з реформами”.

“Знаючи реформи в Україні, він розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків. Це дуже важливо, щоб не розірвалися стосунки між Україною та США. Важливо розуміти, що реально відбувається. І тому мені здається, що ось це розуміння новим Президентом США реальності в Росії, в Україні, у Європі дасть велику можливість вирішення всіх конфліктних завдань”, — підсумував Глава держави.

