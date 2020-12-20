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Зеленський: спецпредставник США з питань України - має бути повернений

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хотів би, аби для прискорення вирішення конфлікту з Російською Федерацією — Сполучені Штати Америки поновили роботу спецпредставника у справах України чи відповідного органу, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю The New York Times.

Зеленський: спецпредставник США з питань України - має бути повернений

“У якийсь момент ми, на жаль, втратили спецпредставника по Україні у США Курта Волкера, він робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією і знав усю інформацію не з чуток”, — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що: “Я вважаю, що втрачена позиція, але такий спецпредставник або такий орган повинен бути. Дуже важливо — обрати таку людину, яка здійснюватиме потрібні кроки, яка розуміє українську ментальність. Важливо не помилитися в цьому кадровому питанні. Тут Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він — практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов’язані з реформами”.

“Знаючи реформи в Україні, він розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків. Це дуже важливо, щоб не розірвалися стосунки між Україною та США. Важливо розуміти, що реально відбувається. І тому мені здається, що ось це розуміння новим Президентом США реальності в Росії, в Україні, у Європі дасть велику можливість вирішення всіх конфліктних завдань”, — підсумував Глава держави.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that "they roped us in but I think we behaved with dignity." https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020

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