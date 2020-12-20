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Зеленский: спецпредставитель США по вопросам Украины - должен быть возвращен

Киев • УНН

 • 21486 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы для ускорения решения конфликта с Российской Федерацией — Соединенные Штаты Америки возобновили работу спецпредставителя по делам Украины или соответствующего органа, пишет УНН со ссылкой на его интервью The New York Times.

Зеленский: спецпредставитель США по вопросам Украины - должен быть возвращен

“В какой-то момент мы, к сожалению, потеряли спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера, он делал очень важные соединительные шаги и мог общаться как с Украиной, так и прекрасно общался с Российской Федерацией и знал всю информацию не понаслышке”, — сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что: “Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно — выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь Президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он — практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами”.

“Зная реформы в Украине, он будет понимать и сможет отличить реальную информацию от фейков. Это очень важно, чтобы не разорвались отношения между Украиной и США. Важно понимать, что реально происходит. И поэтому мне кажется, что вот это понимание новым Президентом США реальности в России, в Украине, в Европе даст большую возможность решения всех конфликтных задач”, — подытожил Глава государства.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020

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