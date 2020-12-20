МОЗ Канади заявило, що жителі країни "не купують, а вирощують багато марихуани вдома"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У міністерстві охорони здоров’я Канади заявили, що жителі країни вирощують вдома занадто багато марихуани, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.
Місцевий закон, який дозволяє зареєстрованим пацієнтам розводити канабіс в медичних цілях, вступив в силу два роки тому.
Канадці можуть вирощувати вдома до 36,2 грам марихуани в місяць або купувати її у ліцензованих виробників. Норму збільшили в березні 2020-го, раніше вона становила 25,2 грама. Все на фоні зростаючого інтересу у місцевих жителів до каннабісу.
Тим часом у легальних продавців медичної марихуани купують тільки від 2 до 2,1 грама. В основному всі вирощують її вдома. У МОЗ побоюються, що це може призвести до зловживання, розвитку незаконного ринку і нашкодити здоров’ю тих, хто перестарався з розведенням канабісу.
Відзначимо, Організація Об’єднаних Націй виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн.