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ООН виключила канабіс зі списку "небезпечних наркотиків": Україна при голосуванні "утрималася"

ООН виключила канабіс зі списку "небезпечних наркотиків": Україна при голосуванні "утрималася"

Київ • УНН

 • 27000 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Організації Об’єднаних Націй виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн, пише УНН з посиланням на ресурс TransformDrugPolicy і видання The New York Times.

Голосування Комісії з наркотичних засобів, в яку входять 53 держави, відбулося сьогодні.

США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.

У підсумку: 27 голосів “за”, 25 — “проти”, один голос — утримався.

На думку експертів, прийняття рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо рекласифікації канабісу і його похідних не буде мати безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряду як і раніше будуть мати право щодо того, як класифікувати канабіс. Але це рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу.

“Світ змінився з початку 1960-х років. Нинішня регуляція вживання канабісу є стримуючим фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе в легалізації канабісу в усьому світі. У нас буде ООН, головний орган з наркополітики, який визнає медичну цінність канабісу”, — сказав журналіст тематичного ресурсу Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль перед голосуванням.

BREAKING:

Good news!

The UN CND just voted to remove cannabis from Schedule IV of the тисячі дев’ятсот шістьдесят один single convention on drugs — finally acknowledging its medicinal / therapeutic potential

Vote was close: 27 yes, 25 no, 1 abstention

... details to follow https://t.co/0VxqMTlGPy

— TransformDrugPolicy (@TransformDrugs) December 2, 2020

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