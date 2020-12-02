ООН виключила канабіс зі списку "небезпечних наркотиків": Україна при голосуванні "утрималася"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Організації Об’єднаних Націй виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн, пише УНН з посиланням на ресурс TransformDrugPolicy і видання The New York Times.
Голосування Комісії з наркотичних засобів, в яку входять 53 держави, відбулося сьогодні.
США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.
У підсумку: 27 голосів “за”, 25 — “проти”, один голос — утримався.
На думку експертів, прийняття рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо рекласифікації канабісу і його похідних не буде мати безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю, і уряду як і раніше будуть мати право щодо того, як класифікувати канабіс. Але це рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу.
“Світ змінився з початку 1960-х років. Нинішня регуляція вживання канабісу є стримуючим фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе в легалізації канабісу в усьому світі. У нас буде ООН, головний орган з наркополітики, який визнає медичну цінність канабісу”, — сказав журналіст тематичного ресурсу Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль перед голосуванням.
BREAKING:
Good news!
The UN CND just voted to remove cannabis from Schedule IV of the тисячі дев’ятсот шістьдесят один single convention on drugs — finally acknowledging its medicinal / therapeutic potential
Vote was close: 27 yes, 25 no, 1 abstention
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