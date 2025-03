ООН исключила каннабис из списка "опасных наркотиков": Украина при голосовании "воздержалась"

Голосование Комиссии по наркотическим средствам, в которую входят 53 государства, состоялось сегодня.

США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

В итоге: 27 голосов “за”, 25 — “против”, один голос — воздержался.

По мнению экспертов, принятие рекомендации Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных не будет непосредственных последствий для ослабления международного контроля, и правительства по-прежнему будут иметь право относительно того, как классифицировать каннабис. Но это решение ООН является символической победой для сторонников изменения политики в отношении медицинского каннабиса.

“Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса”, — сказал журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль перед голосованием.

