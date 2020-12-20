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Минздрав Канады заявил, что жители страны "не покупают, а выращивают много марихуаны дома"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В министерстве здравоохранения Канады заявили, что жители страны выращивают дома слишком много марихуаны, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Минздрав Канады заявил, что жители страны "не покупают, а выращивают много марихуаны дома"

Местный закон, который разрешает зарегистрированным пациентам разводить каннабис в медицинских целях, вступил в силу два года назад.

Канадцы могут выращивать дома до 36,2 грамм марихуаны в месяц или покупать ее у лицензированных производителей. Норму увеличили в марте 2020-го, ранее она составляла 25,2 грамма. Все на фоне растущего интереса у местных жителей к каннабису.

Между тем у легальных продавцов медицинской марихуаны покупают только от 2 до 2,1 грамма. В основном все выращивают ее дома. В Минздраве опасаются, что может привести к злоупотреблению, развитию незаконного рынка и навредить здоровью тех, кто перестарался с разведением каннабиса.

Отметим, Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор наряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как героин.

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