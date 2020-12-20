Пандемія: у США зафіксували 400 тисяч нових випадків COVID-19 за добу - найгірший показник
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останню добу в США було зафіксовано понад 400 тис. випадків зараження COVID-19 за добу, випливає з даних Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), зазначає УНН.
Влади штатів повідомили CDC, що за п’ятницю зареєстрували 403 359 випадків зараження коронавірусом. Днем раніше повідомлялося про 230 953 випадки.
При цьому підрахунок ще не закінчено: в Вашингтоні зараз 19:50 суботи, в Лос-Анджелесі — 16:50.
Попередній рекорд, згідно CDC, був зафіксований 11 грудня — тоді говорилося про 244 011 хворих.
За інформацією Університету Джонса Хопкінса, з початку епідемії в США виявили понад 17,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли понад 313 тисяч осіб.