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Пандемія: у США зафіксували 400 тисяч нових випадків COVID-19 за добу - найгірший показник

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останню добу в США було зафіксовано понад 400 тис. випадків зараження COVID-19 за добу, випливає з даних Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), зазначає УНН.

Пандемія: у США зафіксували 400 тисяч нових випадків COVID-19 за добу - найгірший показник

Влади штатів повідомили CDC, що за п’ятницю зареєстрували 403 359 випадків зараження коронавірусом. Днем раніше повідомлялося про 230 953 випадки.

При цьому підрахунок ще не закінчено: в Вашингтоні зараз 19:50 суботи, в Лос-Анджелесі — 16:50.

Попередній рекорд, згідно CDC, був зафіксований 11 грудня — тоді говорилося про 244 011 хворих.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, з початку епідемії в США виявили понад 17,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли понад 313 тисяч осіб.

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