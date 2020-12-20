Пандемия: в США зафиксировали 400 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки - худший показатель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За последние сутки в США зафиксировали более 400 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), отмечает УНН.
Власти штатов уведомили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.
При этом подсчет еще не окончен: в Вашингтоне сейчас 19:50 субботы, в Лос-Анджелесе — 16:50.
Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря — тогда говорилось о 244 011 заболевших.
По информации Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек.