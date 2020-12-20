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Жіноча тенісна асоціація оголосила календар на майбутній рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила календар стартових місяців туру на 2021 рік, передає УНН з посиланням на WTA.

Жіноча тенісна асоціація оголосила календар на майбутній рік

Сезон жіночих професійних турнірів почнеться 5 січня в Абу-Дабі змаганнями категорії WTA 500. 10 січня стартує кваліфікація Відкритого чемпіонату Австралії, яка пройде в Дубаї.

1 лютого мають початися одразу два турніри WTA 500, місцем проведення яких зазначено Мельбурн. 8 лютого — старт основи Відкритого чемпіонату Австралії.

Для тенісисток, які завершать перший “мейджор” сезону на першому його тижні, передбачено турнір WTA 250, початок якого заплановано на 15 лютого.

Варто відзначити, що найближчим часом обіцяють опублікувати календар змагань на наступний період року.

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