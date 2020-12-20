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Женская теннисная ассоциация объявила календарь на будущий год

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила календарь стартовых месяцев тура на 2021 год, передает УНН со ссылкой на WTA.

Женская теннисная ассоциация объявила календарь на будущий год

Сезон женских профессиональных турниров начнется 5 января в Абу-Даби соревнованиями категории WTA 500. 10 января стартует квалификация Открытого чемпионата Австралии, которая пройдет в Дубае.

1 февраля должны начаться сразу два турнира WTA 500, местом проведения которых указан Мельбурн. 8 февраля — старт основы Открытого чемпионата Австралии.

Для теннисисток, которые завершат первый “мейджор” сезона на первом недели, предусмотрен турнир WTA 250, начало которого запланировано на 15 февраля.

Стоит отметить, что в ближайшее время обещают опубликовать календарь соревнований на следующий период года.

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