Женская теннисная ассоциация объявила календарь на будущий год
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила календарь стартовых месяцев тура на 2021 год, передает УНН со ссылкой на WTA.
Сезон женских профессиональных турниров начнется 5 января в Абу-Даби соревнованиями категории WTA 500. 10 января стартует квалификация Открытого чемпионата Австралии, которая пройдет в Дубае.
1 февраля должны начаться сразу два турнира WTA 500, местом проведения которых указан Мельбурн. 8 февраля — старт основы Открытого чемпионата Австралии.
Для теннисисток, которые завершат первый “мейджор” сезона на первом недели, предусмотрен турнир WTA 250, начало которого запланировано на 15 февраля.
Стоит отметить, что в ближайшее время обещают опубликовать календарь соревнований на следующий период года.