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У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС

У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС

Київ • УНН

 • 74023 перегляди

Три пожежі спалахнули в Харкові через масовану атаку російських безпілотників в ніч на 4 травня, причому одна велика пожежа охопила склади на площі близько 3 000 квадратних метрів, в результаті чого 4 людини, в тому числі дитина, отримали поранення.

Триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників росії по Харкову Вночі 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Сталися 3 пожежі за різними адресами. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

За попередніми даними постраждало 4 особи, з них одна дитина.

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Удар по Харкову: кількість поранених зросла до чотирьох04.05.24, 03:12 • 93255 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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