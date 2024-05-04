У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС
Київ • УНН
Три пожежі спалахнули в Харкові через масовану атаку російських безпілотників в ніч на 4 травня, причому одна велика пожежа охопила склади на площі близько 3 000 квадратних метрів, в результаті чого 4 людини, в тому числі дитина, отримали поранення.
Триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників росії по Харкову Вночі 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Сталися 3 пожежі за різними адресами. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
За попередніми даними постраждало 4 особи, з них одна дитина.
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до чотирьох04.05.24, 03:12 • 93255 переглядiв