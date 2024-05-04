В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  141990 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  142024 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  144008 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  131251 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109424 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126977 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125429 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119503 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115249 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102068 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

  •  4317 просмотра
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

  •  4587 просмотра
Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

  •  5048 просмотра
В Италии запретили йогу для щенков

В Италии запретили йогу для щенков

  •  6003 просмотра
В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

  •  6994 просмотра
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

  •  8796 просмотра
На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

  •  11300 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

  •  9961 просмотра
У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

  •  8809 просмотра
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов

Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов

  •  9432 просмотра

Популярные

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

  •  22668 просмотра
США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

  •  23097 просмотра
Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

  •  37061 просмотра
НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

  •  38559 просмотра
МИД предостерегает украинцев от посещения мест массового скопления в Тбилиси

МИД предостерегает украинцев от посещения мест массового скопления в Тбилиси

  •  23386 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  252669 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

  •  114082 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  279133 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  289337 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  309897 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  337264 просмотра

В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

Три пожара вспыхнули в Харькове из-за массированной атаки российских беспилотников в ночь на 4 мая, причем один крупный пожар охватил склады на площади около 3 000 квадратных метров, в результате чего 4 человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Общество •   •  4317 просмотра
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.

Общество •   •  4587 просмотра
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Российские войска 246 раз атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерийский огонь, но жертв не зафиксировано.

Война •   •  5048 просмотра
Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

В Италии запретили йогу для щенков

В Италии запретили "йогу для щенков" из-за беспокойства относительно благополучия щенков, которых используют на таких занятиях.

Общество •   •  6003 просмотра
В Италии запретили йогу для щенков

В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который открыл стрельбу в гараже и ранил двух людей в возрасте 23 и 35 лет.

Общество •   •  6994 просмотра
В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

Российские войска обстреляли акваторию Очаковской общины из артиллерии и отправили беспилотник "Ланцет" на территорию Куцурубского района Николаевской области, не вызвав жертв.

Общество •   •  8796 просмотра
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений на разных участках фронта, во время которых украинские войска отбили многочисленные российские атаки, а противник нанес ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  11300 просмотра
На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по российским войскам, поразив 13 районов сосредоточения войск и 3 командных пункта противника, а украинские ракетные войска уничтожили 1 командный пункт и 2 российские артиллерийские установки.

Война •   •  9961 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

Boeing сталкивается с задержками производства и уменьшением поставок самолетов 787 Dreamliner из-за дефицита теплообменников и пассажирских сидений, вызванного санкциями против России и проблемами в цепочке поставок.

Экономика •   •  8809 просмотра
У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов

Силы противовоздушной обороны Украины ночью сбили 13 ударных беспилотников и четыре зенитные ракеты, запущенные с территории Белгородской области России.

Война •   •  9432 просмотра
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов