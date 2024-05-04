В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

Продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников россии по Харькову Ночью 4 мая российские захватчики совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Произошли 3 пожара по разным адресам. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.

По предварительным данным пострадали 4 человека, из них один ребенок.

Удар по Харькову: количество раненых возросло до четырех