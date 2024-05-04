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На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб
У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов
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В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС
Три пожара вспыхнули в Харькове из-за массированной атаки российских беспилотников в ночь на 4 мая, причем один крупный пожар охватил склады на площади около 3 000 квадратных метров, в результате чего 4 человека, в том числе ребенок, получили ранения.
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения
5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.
Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области
Российские войска 246 раз атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерийский огонь, но жертв не зафиксировано.
В Италии запретили йогу для щенков
В Италии запретили "йогу для щенков" из-за беспокойства относительно благополучия щенков, которых используют на таких занятиях.
В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей
В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который открыл стрельбу в гараже и ранил двух людей в возрасте 23 и 35 лет.
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады
Российские войска обстреляли акваторию Очаковской общины из артиллерии и отправили беспилотник "Ланцет" на территорию Куцурубского района Николаевской области, не вызвав жертв.
На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений на разных участках фронта, во время которых украинские войска отбили многочисленные российские атаки, а противник нанес ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по российским войскам, поразив 13 районов сосредоточения войск и 3 командных пункта противника, а украинские ракетные войска уничтожили 1 командный пункт и 2 российские артиллерийские установки.
У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal
Boeing сталкивается с задержками производства и уменьшением поставок самолетов 787 Dreamliner из-за дефицита теплообменников и пассажирских сидений, вызванного санкциями против России и проблемами в цепочке поставок.
Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов
Силы противовоздушной обороны Украины ночью сбили 13 ударных беспилотников и четыре зенитные ракеты, запущенные с территории Белгородской области России.