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Українська кіберспортивна команда стала тріумфатором сезону "OGA Dota PIT"

Київ • УНН

 • 15185 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українська команда завершила 2020 рік на мажорній ноті — “Natus Vincere” стали переможцем четвертого сезону “OGA Dota PIT” і виграла 62,5 тис. дол., передає УНН з посиланням на сайт української команди.

Українська кіберспортивна команда стала тріумфатором сезону "OGA Dota PIT"

На шляху до цього досягнення гравці NAVI спочатку обіграли російський “Live to Win” — 2:0, а потім шведський “Alliance” — 2:1. У фіналі верхньої сітки наші хлопці поступилися “OG” — 1:2 і впали вниз.

У нижній сітці в дуже напруженому матчі “Народжені Перемагати” здолали європейський колектив “Nigma” — 2:1 і пройшли в гранд-фінал чемпіонату, де їм випало взяти реванш за поразку у “OG”.

У заключній зустрічі гравці “Natus Vincere” впевнено обіграли свого суперника з рахунком 3:0 і стали переможцем турніру.

Нагадаємо, що українська кіберспортивна команда очолила світовий рейтинг.

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