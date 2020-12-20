Українська кіберспортивна команда стала тріумфатором сезону "OGA Dota PIT"

На шляху до цього досягнення гравці NAVI спочатку обіграли російський “Live to Win” — 2:0, а потім шведський “Alliance” — 2:1. У фіналі верхньої сітки наші хлопці поступилися “OG” — 1:2 і впали вниз.

У нижній сітці в дуже напруженому матчі “Народжені Перемагати” здолали європейський колектив “Nigma” — 2:1 і пройшли в гранд-фінал чемпіонату, де їм випало взяти реванш за поразку у “OG”.

У заключній зустрічі гравці “Natus Vincere” впевнено обіграли свого суперника з рахунком 3:0 і стали переможцем турніру.

Нагадаємо, що українська кіберспортивна команда очолила світовий рейтинг.