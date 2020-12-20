Украинская киберспортивная команда стала триумфатором сезона "OGA Dota PIT"

На пути к этому достижению игроки NAVI сначала обыграли российский “Live to Win” — 2:0, а затем шведский “Alliance” — 2:1. В финале верхней сетки наши ребята уступили “OG” — 1:2 и упали вниз.

В нижней сетке в очень напряженном матче “Рожденные Побеждать” одолели европейский коллектив “Nigma” — 2:1 и прошли в гранд-финал чемпионата, где им выпало взять реванш за поражение в “OG”.

В заключительной встрече игроки “Natus Vincere” уверенно обыграли своего соперника со счетом 3:0 и стали победителем турнира.

Напомним, что украинская киберспортивная команда возглавила мировой рейтинг.