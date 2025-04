СМИ: в администрации Трампа опасаются того, что он будет злоупотреблять властью

Согласно этим данным, обеспокоенность вызвана тем, что президент проводит много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также адвокатом Сидни Пауэлл, которые предлагают Трампу опасные варианты действий.

Так, Флинн ранее на этой неделе заявил, что американский лидер имеет право ввести военное положение и задействовать войска, чтобы фактически заново провести выборы в колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба с демократом Джозефом Байденом. Пауэлл же выступила с утверждением, согласно которому Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай имели возможность влиять на электронное оборудование для подсчета голосов, используемое в Соединенных Штатах. В связи с этим в Белом доме при участии адвоката обсуждалась возможность издания специального исполнительного указа о принудительном изъятии машин для голосования и их изучения под руководством Пауэлл.

По словам представителя американской администрации, когда Трамп “размещает в Twitter угрозы отправить в тюрьму (некоторых) политиков и проводит время в разговорах с сумасшедшими конспирологами, которые открыто заявляют о том, что во введении военного положения ничего особенного нет, нельзя не начать беспокоиться по поводу того, чем все это может закончиться”.

Ранее в субботу Трамп вновь написал на своей странице в Twitter, что Байден, по его мнению, проиграл президентские выборы в США, однако потом результаты голосования якобы были изменены из-за многочисленных вбросов.

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020